زوجة سيسك فابريغاس تدعم “ثورة الشعب” من لندن: “لبنان خط أحمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت اللبنانية دانييلا سمعان، زوجة لاعب كرة القدم الشهير سيسك فابريغاس، عدّة منشورات دعمت من خلالها ثورة الشعب في وطنها الأم.

فقد نشرت الحسناء المقيمة في لندن مجموعة صور دعمت من خلالها المتظاهرين في يومهم التاسع من التظاهرات، والعبارات التي شاركتها هي: “لبنان خط أحمر”، “أنا خط أحمر”، الحرية خطّ أحمر” وغيرها…

كما عادت واستشهدت بمنشور آخر وهو قول لجبران خليل جبران:” لا تختر نصف حل ولا تقف في منتصف الحقيقة، لا تحلم نصف حلم ولا تتعلق بنصف أمل، اذا صمَت… فاصمت حتى النهاية وإذا تكلمت … فتكلم حتى النهاية”.