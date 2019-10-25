محمد عساف ينهي جولته الفنية الخيرية في أميركا

أنهى الفنان محمد عساف جولته الخيرية التي شملت 9 مدن أميركية والتي أشرفت عليها منظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية islamic-relief usa .

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وانطلقت الجولة الفنية للعندليب الفلسطيني محمد عساف من مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورينا التي كانت أولى المحطات التي التقى فيها بجمهوره العربي في تلك المدينة، تبعها بحفل فني في مدينة دالاس ومدينة اناهيم ، واختتم الفنان محمد عساف جولته الفنية بحفل فني كبير اقيم في مدينة نيو اورلينز .

يشار ان عوائد تلك الحفلات الفنية ذهبت جميعها لصالح مشروعات خيرية صحية وتعليمية في فلسطين، بهدف إكمال برنامج المنظمة التي تعنى بدعم المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية، لتكون هذه الجولة استكمالا لجولات سابقة للعندليب الفلسطيني محمد عساف ساهم بها جميعا لدعم تلك المشاريع الخيرية.

وتميزت الجولة الفنية لعندليب فلسطين الفنان محمد عساف بتقديم باقة منوعة من الأغنيات العاطفية والوطنية التي تفاعل معها الجمهور العربي من مختلف الجاليات والفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية.