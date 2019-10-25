كلوي كارداشيان بإطلالة تساوي 235 دولارًا وتُحاول إخفاء شفتيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أي وقت وأي مكان، دائمًا ما تكون الجاذبية وسرقة الأضواء عنوان إطلالات آل كارداشيان، فضلًا عن عنصر الجرأة والعصرية.

لفتت كلوي الأنظار أمس الخميس، بإطلالة في غاية الجاذبية أثناء زيارتها مقرّ متجر علامتها "غود أمريكان" في ميامي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولاعتماد إطلالتها كسيدة أعمال، ارتدت كلوي فستان بليز المعروف باسم فستان التوكسيدو، باللون الأسود، واختارته من علامتها الخاصة "غود أمريكان"، ونسّقت معه حذاءً أسود أنيقًا تميّز بتصميم الميتاليك.

تكلّفت الإطلالة 235 دولارًا، وكشفت عن رشاقة كلوي بمثالية، هذا واعتمدت نجمة تلفزيون الواقع خصلات شقراء طويلة، وأكملت اطلالتها بتشوكر ماسي يحمل اسم طفلتها "ترو".

وبالإضافة إلى جاذبية إطلالتها، لفتت كلوي الأنظار أيضًا بمحاولتها إخفاء شفتيها بيدها، والتي أكثر امتلاءً بعض الشيء، ويبدو أن كلوي كانت خجلة من شكل شفتيها، ولكن ذلك، لا يُنكر حقيقة أنها بدت رائعة ومكياجها جميل.

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ويأتي أحدث ظهور لكلوي، بعدما كانت نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، من أجل الترويج لإطلاق مجموعة جديدة من علامتها للجينز، والتي منذ إطلاقها قبل 3 سنوات، وتُحقّق أرباحًا تساوي ملايين الدولارات.

هذا وتوسِّع كلوي من علامتها، حيث أصبحت تشمل الآن فساتين وملابس تحتية وملابس رياضية وغيرها من القطع، كما يُذكر أن لعلامة كلوي متجرين فقط.

ويجدرُ بالذكر أنه منذ فترة قريبة وشريك كلوي السابق، لامار أودوم، ينهال على منشورات كلوي بالتعليقات ذات الرموز التعبيرية الرومانسية، مثل القلوب وغيره.

وعلى صعيد حياتها الشخصية، تحاول كلوي المضي قدمًا بحياتها بعد الانفصال عن تريستان طومسون دون الاحتفاظ بأي ضغينة بينهما، خاصةً أنها تعهدت مؤخرًا بعدم منع تريستان من رؤية ابنته أبدًا، إذا تسعى لإبعاد طفلتها عن أي أجواء متوترة، وأن تحافظ على علاقة ترو بوالدها طبيعيةً.