شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهوره بوزن أقل.. حقيقة الحالة الصحية لـ جورج كلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عدة تقارير مؤخراً أن النجم جورج كلوني يعاني من أزمة صحية، وذلك بعدما لاحظوا ظهوره بوزن أقل من المعتاد خلال الفترة الماضية مما دفع العديد من المواقع الإخبارية للتأكيد على أن النجم الشهير يعاني من سبب وراء ذلك.

وهو الأمر الذي نفاه موقع gossipcop المتخصص في تسليط الضوء على الشائعات والرد عليها حين أكد خلال تقرير بعنوان "حقيقة الحالة الصحية لـ جورج كلوني" أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات تندرج تحت عنوان الصحف الصفراء التي تهدف للإثارة فقط.



عنوان التقرير المنشور في موقع gossipcop عنوان التقرير المنشور في موقع gossipcop

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موقع gossipcop أضاف أن النجم الشهير لا يعاني من أية أزمات صحية مثلما ذهبت بعض المواقع التي تكهنت بأن كلوني لم يعد قادر علي تناول كافة الأطعمة بسبب اتباعه نظام غذائى قاسي فرضته زوجته أمل علم الدين بسبب مرضه مما يحتم عليهم عدم الاستمتاع بحياتهم مثلما كان الحال في السابق.

وقد رد التقرير المنشور خلال موقع gossipcop علي كل ذلك بالتأكيد علي أن الزوجان اللذان يتمتعا بقدر كبير من الشهرة والنجومية ظهرا في أحد المطاعم قبل أسبوع حيث بدا عليهما الاستمتاع الكامل أثناء أكلهما الباستا في أحد المطاعم وهو ما يرد علي كافة الشائعات التي حاولت إثارة قلق جمهور كلوني عليه.