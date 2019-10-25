شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل مع يوسف الشريف فى" النهاية -The End " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان عمرو عبد الجليل على المشاركة فى مسلسل "النهاية - The End" للنجم يوسف الشريف، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة فى دولة الأردن، حيث سينطلق التصوير من هناك، ومن المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

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ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت أخر أعمال عمرو عبد الجليل فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والذى عرض فى موسم عبد الفطر الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً بينما حقق الفيلم أعلى الإيرادات فى تاريخ السينما.