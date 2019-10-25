تراند اليوم : راغب علامة يطالب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

طالب الفنان راغب علامة برحيل الحكومة اللبنانية الحالية، وتشكيل حكومة أخرى جديدة تكنوقراط، ويكون أعضاؤها أصحاب تاريخ نظيف بعيدا عن أهل السلطة الحاليين، حسب وصفه.

وغرد راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، “فلتتغير الحكومة وتتشكل حكومة أخرى تكنوقراط وأصحاب تاريخ نظيف بعيدا عن أهل السلطة.. وليفصلوا النيابة عن الوزارة أساساً أكبر عملية غش وتزوير وفساد ونهب عندما عينوا النواب التابعين لزعماء الفساد وزراء، وبالتالي يعقدوا الصفقات الفاسدة بأوامر منهم بدون حسيب ولا رقيب بحماية مطلقة”.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات “على تطبيق واتسآب”، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.