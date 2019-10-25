ابنة أصالة تبكي وتوجه رسالة لوالدتها.. وهذا ما كشفته

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 05:50 مساءً - ظهرت شام ابنة الفنانة السورية أصالة في فيديو جديد وجهت من خلاله رسالة إلى والدتها.

وقالت إنها تحبها فعلاً مع الإشارة إلى أنها “كل حاجة” في حياتها. وأضافت أن مشاعر رائعة تنتابها عندما تشاهدها تغني عبر شاشة التلفزيون حيث تبين أنها تفعل هذا.

وشارفت على البكاء معربة عن فخرها الشديد بالفنانة وختمت: “بحبك قوي يا صولا”. كما أرفق الفيديو بمراسلة هاتفية جرت بينها وبين والدتها وكتبت فيها: “ماماتي ماماتي إنت قلبي. إنت روحي إنت عقلي. إنت كل شي بهل دني. إنت الدنيا كلا. إنت روحي وقلبي”.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة مرتفعة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.