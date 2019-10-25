شاهدوا.. فيفي عبده متعددة الأزواج ومتسلطة

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 05:50 مساءً - استعادت الفنانة فيفي عبده ذكريات فيلم “امرأة وخمسة رجال” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت فيفي عبده صورة من أحداث الفيلم، برفقة الفنان ماجد المصرى وعلقت عليها: “من فيلم امرأة وخمس رجال انا والنجم ماجد المصرى دا تانى راجل من الفيلم تفتكروا مين التانيين”.

يذكر ان فيلم “امرأة وخمس رجال” من انتاج عام 1997 ويحكي عن قصة “غزال” وهي فيفي عبده امرأه أمية وفقيرة ومن ثم تصبح صاحبة أكبر مصانع الملابس في مصر, وهي امرأة متسلطة وشريرة, زوجها الفنان حسن حسني وابنتها الفنانة حنان ترك, وهي متعددة الأزواج, وتجري الاحداث إلى أن زوجها الأخير يغتصب ابنتها فتقتله.

فيفي عبده شاركت في موسم رمضان الماضى 2019 بمسلسل مملكة الغجر مع المخرج عبد العزيز حشاد.

مسلسل “مملكة الغجر” بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وتأليف محمد الغيطي.

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