شاهد.. وفد سياحي قطري يزور تل أبيب وسط ترحيب من الإسرائيليين

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 05:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل المختلفة، مقطع فيديو يوضح زيارة قام بها وفد سياحي قطري للعاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وسط ترحيب من سيدات إسرائيليات وقفن ليتكلمن بالعربية معهم.

ويظهر في المقطع مواطنان قطريان يلبسان اللباس الخليجي ويتجولان في شوارع تل أبيب، وسيدة إسرائيلية أخذت ترحب بهم، قائلة: “نورتونا.. زوروا القدس.. زوروا بيت لحم.. زوروا الأرض المقدسة”.

وتابعت بقولها: “ياريت كل الدول العربية تسوي زيكم، على راسي من فوق قطر، نورتونا احنا رايحين على دفنة وأدخلتم الفرحة علينا”.