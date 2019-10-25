شاهدوا كيف ردت ريم عبدالله على حياة الفهد بشأن إجرائها عملية تجميل لتشبه أمل العوضي!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 05:50 مساءً - بطريقة غير مباشرة ردت الفنانة ريم عبدالله على تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي أعتبرت أن الفنانات يجرين عمليات تجميل ليصبحن متشابهات.



ونشرت ريم عبد الله بعض الصور لها عبر حسابها على ” إنستجرام ” وردت على الفهد قائلة: ” من صان حق الناس بالغيب صانوه محفوظ لو هو كان غايب مقامه، ومـن هان خلق الله تعثر وهانوه لـو كان شيخ ومن سلايل زعامه ”.

يذكر أن حياة الفهد قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: ” التجميل بات واضحًا في النجمات، فالكثير منهن أصبحن متشابهات، وآخر شي رأيته أمل العوضي التي أصبحت تريند؛ بسبب تشابهها مع الفنانة ريم عبد الله”.

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