منح سونام كابور وعاطف أسلم نجمة دبي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يكتسب الممثل عاطف أسلم الباكستاني، الثناء على المستوى الدولي، كما حصل عليه مؤخرًا بنجمة من مدينة دبي، حيث جرى افتتاح ممر المشاهير، في وسط المدينة دبي.

عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى Instagram، شارك الممثل البالغ من العمر 36 عامًا في الأخبار المثيرة مع معجبيه وأتباعه.

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كما منحت نجمة بوليود سونام كابور، قد مُنحت الأثنين 21 أكتوبر لعدد كبير من مشاهير العالم، ممن تركوا بصمة لافتة في قطاعات الموسيقى والسينما والرياضة، والفن التشكيلي والأزياء والتواصل الاجتماعي وغيرها.

إلى جانب أسلم، تم منح إلى العديد من المبدعين في مجالات مختلفة منهم، الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، والمصري أحمد حلمي، وزوجته منى زكي، وبلقيس فتحي، وسونام كابور، وياسر القحطاني، لاعب نادي الهلال السابق، وأيضًا راشد الماجد، والمؤثر الاجتماعي خالد الأميري.

خلال حضور الحفل، نُقل عن الممثل الباكستاني قوله: “إنها مدينة حيوية للغاية. هذه هي المدينة الوحيدة التي أعتقد أنني أستمتع فيها حقًا بالمشي في الشوارع. لقد قدمت مع 150، 000 شخص هنا، نحن، جنوب آسيا، وخاصة الباكستانيين والهنود - نحن في كل مكان، لكن هذا مكان واحد نحن فيه كثيرون”