باسل خياط يرفض مقارنته بهؤلاء الفنانين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان السوري باسل خياط، الدراما العربية ووصفها بأنها بعيدة كل البعد عما يقدم في العالم، مؤكدا أن لدينا فقر وتكرار في المواضيع.

وعن مقارنته بزملاءه من الوسط الفني، رفض باسل، خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، أن يضع نفسه في مقارنة مع نجوم مثل قصي خولي وتيم حسن، مؤكدًا أنهم من أعز أصدقائه ونجاحهم من نجاحه ونجاحه من نجاحهم، والمنافسة بينهم شريفة لايوجد فرق بينهم، وأنه يرفض التصنيف ويتمنى أن يجمعهم عمل بينهم كما الماضي.

كما كشف خلال اللقاء، عن تصويره عمل جديد يعرض خارج السباق الرمضاني يحمل اسم “عهد الدم”، كما أنه يقرأ خلال الوقت الحالي نصين للمشاركة بهما أو بأحدهما في السباق الرمضاني المقبل أحدهما مصري والأخر عربي.

كان أخر أعمال باسل خياط، مسلسل “الكاتب” وعرض العام الماضي، وشارك في بطولته دانييلا رحمة،ندى أبو فرحات، نقولا دانيال جبريال يمين غبريال يمين فادي أبو سمرة ، وأخرون، إخراج رامى حنا.