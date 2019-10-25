نجم بوليوود أميتاب باتشان يخسر وزنه بعد وعكته الصحية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

فقد النجم أميتاب باتشان 5 كيلوجرامات من وزنه، على اثر الفترة العصيبة التي قضاها مؤخرا بالمستشفى، بعدما دخل إليها من أجل إجراء عملية فحص طبي شامل لـ كبده.

الممثل الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، “يعيش على 25 في المائة” من كبده على مدى السنوات العشرين الماضية. بحسب تصريح سابق نشره موقع hindustantimes.

ورغم خسارة الوزن، فقد كشف باتشان عن رضاه لتلك الحالة التي أصبح عليها، حيث فوجيء متابعو الممثل على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت بقوله، إنه يجد في خسارة الوزن أمر بالغ الروعة، حيث يتيح له ذلك، سهولة الحركة، واتباع حمية مناسبة.

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خرج باتشان من مستشفى نانافاتي في مومباي في 18 أكتوبر، وكان قد تم نقل الممثل المخضرم إلى المستشفى منذ 15 أكتوبر (الثلاثاء).

يذكر أن باتشان يعيش على 75 في المائة من كبده، حيث أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ، ولكن لأنه كان قادرًا على اكتشافه، حتى بعد الكثير من الأضرار التي لحقت بالكبد، فإنه قادر على العمل بشكل جيد مع 25 في المائة من الكبد.على مدى السنوات ال 20 الماضية.

وفي سياق عطاءه الفني والمهني، شوهد الممثل آخر مرة في فيلم Badla، وهو فيلم جريمة من إخراج سوجوي جوش Sujoy Ghosh.