مادوري ديكسيت تطلق قناتها على YouTube

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ذكرت ممثلة “هوم آبك هاين كون” النجمة الهندية مادهوري ديكسيت Madhuri Dixit-Nene، أن مقاطع الفيديو الخاصة بها ستكون مُتاحة لجمهورها، عقب إطلاق قناتها على YouTube.

تقول الممثلة الكبير: “يعد YouTube نظامًا أساسيًا أرغب استكشافه من فترة طويلة، أحب التفاعل مع معجبي بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام، وارغب من خلاله في إعطاء الجمهور لمحة عن حياتها الشخصية”.

وأضافت thehindu: “كانت قناة YouTube اختيارًا واضحًا، ستكون كل الأشياء شخصية وصريحة مع نظرة خاطفة على حياتي الشخصية وحياتي العملية، أنا متحمسة جدا. تتطلع إلى تجربة رائعة “.

غردت مادري على موقع التواصل الاجتماعي Twitter يوم الخميس لمشاركة متابعيها الذي يصل عددهم إلى 8.4 مليون متابع، أول فيديو لها على YouTube، “أنا متحمسة جدًا لمشاركة أول فيديو لي على YouTube، وهو عبارة عن BTS منIIFA. كتبت على تويتر، حيث لديها

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في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مادري إنتاجها الثاني لفيلم بعنوان Panchak، بالاشتراك مع زوجها الدكتور شيرام نيني Shriram Nene.

تعد ديكسيت إحدى أبرز نجمات بوليوود في عالم السينما الهندية، حيث عملت في هذا المجال لمدة أكثر من عقدين من الزمان، وتعاونت مع مجموعة من أبرز النجوم، حيث وُلدت في ولاية ” ماهاراشترا”، وعلى عكس ما يتوقعه الكثيرون، أرادت “الممثلة” أن تصبح عالمة في مجال علم الأحياء الدقيقة، وهي بالفعل حاصلة على شهادة في ذلك المجال.

وبالإضافة إلى موهبتها في التمثيل، أسرت “كادهوري” قلوب الكثيرين بموهبتها في الرقص أيضًا، منذ الطفولة، وكان الرقص شغفها، حتى أنها أصبحت راقصة “كاثاك” محترفة في سن الثالثة، كما وصفها الراقص الشهير ” بيرجو مهاراج” مصمم رقصاتها في فيلم “ديفداس”، بأنها أفضل راقصة في بوليوود.