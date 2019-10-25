قبل إصدار برومو Dabangg 3.. عروض خاصة بأنحاء الهند لمحبي سلمان خان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
يواصل النجم الهندي سلمان تجسيد أحد أكبر أدواره الساحرة “شولبول باندي”، في فيلمه الجديد المرتقب Dabangg 3 من خلال حواراته المميزة ونظراته القاسية، كل ذلك في البرومو الترويجي الذي أطلق مؤخرًا.
سيحظى محبو سلمان خان بوقت جيد، عقب قيام ممثلهم المحبوب إطلاق البرومو الترويجي الجديد من الفيلم الحركي في جزء الثالث، حيث يستعين خان بنفس أبطال العمل السابق، منهم النجمة سوناكشي سينها.
يمكن للجمهور مشاهدة مقطع فيلم سلمان الجديد Dabangg 3 في مدنهم قبل الإصدار الرسمي، بصرف النظر عن مومباي، سيتم تنظيم حفلات إطلاق البرومو لمشروع المخرج يرابوديفا Prabhudheva في تسع مدن أخرى في الهند للجماهير التي تعيش في هذه المناطق من البلاد.
وتشمل هذه المدن تشيناي وبنغالور وحيدر أباد ودلهي وجايبور وكلكتا وأحمد أباد وإندور، وبصرف النظر عن ذلك، قد تتاح لهم الفرصة للقاء ممثلهم المفضل سلمان شخصيا في مومباي، إذا صدق تقرير “تايمز أوف إنديا”.
أطلق سلمان المقطع الدعائي بحضور الممثلين، سوناكشي، أرباز خان، سايي ومايش مانجريكار، كان المخرج برابهوديفا من أوائل من وصلوا إلى المكان وبدا متحمسًا لتقديم أعماله للجماهير.
إلى جانب سلمان خان وسوناكشي سينها، يضم الفيلم أرباز خان وماهي جيل وكيشا سوديب، سيتم إصدار Dabangg 3، الذي من المقرر أن يصل إلى الشاشات في 20 ديسمبر، بأربع لغات في الهند - الهندية والكانادا والتاميلية والتيلوجو.
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