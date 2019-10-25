صور في ايطاليا تفضح علاقة سوشانت سينغ راجبوت ورايا تشاكرابورتي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي ينفي فيه كل من الممثلين سوشانت سينغ راجبوت ورايا تشاكرابورتي أي علاقة عاطفية تجمعهما، يأتي ظهورهما العلني وعطلاتهما السرية يؤكد حقيقة الشائعات المتداولة عن قصة حب جديدة لا تزال تختمر.

بالإضافة إلى حرص الثنائي على عدم نشر صورهما معًا، إلا أنهما لم يأخذان الحرص من الباباراتزي مأخذ الجدية، حيث ضُبطا مؤخرًا، -بعد باريس- برفقة بعضهما البعض ظهرت في صور لهم يتسوقان في كابري بإيطاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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في الصور، يمكن رؤية سوشانت سينغ راجبوت Sushant Singh Rajput وهو يخرج من متجر بينما تتبعه ريا تشاكرابورتي، التي قالت في وقت سابق: “أن عزباء ولست على علاقة”.

في حديثه عن المرأة المثالية، قالت راجبوت لمجلة “إنديا توداي”، ” في المشاعر، هناك شيئان مهمان إلى حد كبير في العلاقة - أنت تريد أن تفهم وتريد أن تُفهم. إذا أمكنك العثور على مثل هذا الشخص، فإن هذه العلاقة يمكن أن تعمل لسنوات. “

في السياق، كان الممثل قد نشر مقطع في وقت سابق من شهر أكتوبر، فيديو قصير على Instagram، في في أثناء دخوله منتزه الترفيه ديزني لاند في فرنسا، لم يكن هناك أي إشارة إلى ريا، لكنها كانت في باريس، في هذا التوقيت.