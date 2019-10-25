دعوة زفاف مزيفة للنجمين علياء بهات ورانبير كابور تُشعل السوشيال ميديا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشعلت بطاقة زفاف مزيفة تخص النجمين علياء بهات ورانبير كابور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر جمهورهما بالملايين إعلان قرار عقد قرانهما.

لكن رغم انتشار الدعوة من احدة الحسابات المزورة، لكن عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا على الفور أنها غير حقيقية بسبب وجود العديد من الأخطاء.

أحد أكبر الأخطاء التي لاحظها المتابعون، هو أن اسم علياء بهات تم كتابته على البطاقة، ليس ذلك فحسب، فقد ذكر عمها موكيش بهات كأبيها.

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من ناحيتها، تمثّل رد فعل نجمة فيلم “حيدر” بالضحك، وذلك عندماسُئلت عن حقيقة البطاقة التي تلف مواقع ومنصات التواصل، كما رفضت والدتها التعليق على الدعوة المزيفة وبدت أنها لا تبدي اهتماما يذكر بها.

في حديثها إلى “تايمز أوف إنديا”، قالت والدة علياء، سوني رزدان، “إنها مسألة غير مطروحة، من فضلك، لا تعطي هؤلاء الأوغاد دعاية أكثر مما يستحقون”.

ومن المثير للاهتمام أن موكيش بهات والد علياء، شعر بالحزن بسبب عدد الأخطاء على البطاقة. قال: “علياء مشغولة في تصوير Sadak 2، لكني تلقيت مكالمة من جميع أنحاء البلاد للاستفسار عن نفس الشيء. كيف يمكن أن يكون حقيقي؟ إنه أمر محزن. توجد الكثير من الأخطاء على البطاقة”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها الشائعات المتعلقة بزواج رانبير وعليا، في وقت سابق من هذا العام، كانت هناك شائعات مماثلة حول نفس الأمر.