فيديو.. ممثل بوليوود ريتيش ديشموخ يرقص وسط الشارع

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان الهندي ريتيش ديشموخ Riteish Deshmukh نجم فيلم Housefull 4، وهو يرقص بأحد شوارع مدينة مومباي، بعدما ترك سيارته متوقفة في اشارة مرور.

شارك الممثل مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الأربعاء، في الفيديو، يمكننا أن نرى ممثل “Ek Villian” جالسًا في المقعد الأمامي لسيارته لكنه ينزل عن سيارته فجأة ويقوم بأداء بعض حركات من أغنية “Bala”.

في المقطع المنشور، يمكننا سماع، غناء الممثلات كريتي سانون، بوجا هغده وكريتي كاربندا، اللواتي كن معه في السيارة، ووفقًا لمشاركة الممثل، فإن شريكه في بطولة Housefull 4 النجم أكشاي كومار كان قد تحداه أن يقوم بأداء مثل هذا الأمر بالشارع!

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مؤخرًا، انتهى ديشموخ من تصوير الجزء الرابع من سلسلة الكوميديا Housefull، الفيلم أيضًا بطولة كل من أكشاي كومار كريتي سانون وكريتي كارباندا وبوجا هيغد وبوبي ديول وتشونكي بانداي، من المقرر إطلاقه بدور العرض السينمائي في 25 أكتوبر 2019

الفيلم من إخراج فرهاد سامجي، وتنتجه شركة Nadiadwala Grandson Entertainment، وتدور قصته حول فكرة التناسخ، الذي يمتد على مدار 600 عام من 1419 إلى 2019.