شاهيد كابور يتحدث عن فارق السن الكبير بينه وبين زوجته

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في مجتمعات الدول الشرقية فارق السن بين الرجل والمرأة يجب أن يكون لصالح الرجل، وفي نفس الوقت إن كان الرجل يكبر الفتاة بفارق كبير، نجد كثيرًا من الناس يجدون صعوبة في تقبل هذه العلاقة والتعامل معها بشكل طبيعي.

عن هذا الأمر، تحدث النجم الكبير شاهيد كابور عن زوجته والفارق الكبير بينهما في العمر خلال وجوده ضيفاً في برنامج الممثلة نيها دوبيا بعنوان No Filter Neha، في موسمه الرابع، وقال إن ميرا راجبوت زوجته تساعده دائمًا قي المواقف الصعبة التي تقبله بحياته، مؤكدا في الوقت ذاته أن كونها أصغر منه بـ 14 عامًا، أم يجعلهما في حالة تكامل.

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في وقت سابق، نقل موقع india عن شاهيد قوله “في سن الـ 18، لم يكن لدي أي فكرة عن الزواج من فتاة كانت في الخامسة من العمر عندما كنت في الثامنة عشرة. اعتقد ان هذا هو الشيء الأكثر شذوذا الذي فعلته”.

تزوجت ميرا راجبوت من شاهيد كابور في عام 2015 وهما أبوان للطفلة ميشا والابن زين. في البرنامج الإذاعي ، تحدث شهيد أيضًا عن أطفاله وقال إن الأبوة صعبة ولكنها “مرضية”.

عندما سُئل أيضا عن الليالي التي لا يستطيع النوم فيها بسببهما، قال: “كان الأمر صعباً مع ميشا حيث كنا نتعلم كيفية الحصول على كل شيء بشكل صحيح، بحلول الوقت الذي وصل فيه زين ، أصبحت الأمكور مستقرة أكثر”.