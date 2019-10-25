شاروخان يستبعد دخول ابنه مهنة التمثيل

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
”أعتقد أن الرغبة في أن تكون ممثلًا يجب أن تأتي من الداخل، هكذا قال النجم الهندي شاروخان خلال حديثه عن مدى قبوله أن ينخرط أبنه في مهنة التمثيل.
تحدث شاروخان، الذي ظهر في برنامج حواري لديفيد ليترمان، عن تفاصيل حول طموحات ابنه آريان المهنية وكشف كيف يتعامل مع مشكلات أطفاله، وأشار الممثل أن اريان الذي يدرس حاليا الأفلام في الولايات المتحدة، لا يريد أن يكون ممثلا.
قال شاروخ 53 عام، إنه على الرغم من أن ابنه “كاتب جيد”، إلا أنه لا يملك ما يلزم ليكون ممثلًا. “إنه (آريان) ليس لديه ما يلزم ليكون ممثلًا وهو يدرك ذلك أيضًا لكنه كاتب جيد.أعتقد أن الرغبة في أن تكون ممثلًا يجب أن تأتي من الداخل. شيء تحتاج فعله حقًا وإيجاد مجموعة من المهارات التي تساعدك على القيام بذلك وتعلمه، لكنني أعتقد أنني أدركته عندما قال لي ذلك “.
وتابع: “جاء إلىّ وقال، ” لا أعتقد أنني أريد التمثيل”. وأضاف خان أن مشكلته كانت - وهو ما يعتقد أنه صادق - في كل مرة أنه سيتم مقارنته بي ولايريد أن يكون في هذا الجدل”.
تحدثت سوهانا، ابنة شاروخ، 19 عامًا، التي تدرس أيضًا الأفلام في الولايات المتحدة، عن حلمها في أن تصبح ممثلة في مقابلة مع مجلة فوغ العام الماضي. لكن شاروخ لم يتحدث عن رحلة سوهانا الوشيكة في بوليوود.
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