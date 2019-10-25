أنجين أكيوريك يتخلى عن شاربه ولحيته لعيون «ابنة السفير».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ”كريم” التجهيز لتصوير مسلسله الجديد “ابنة السفير”، حيث ظهر في صور من “بروفات” قراءة السيناريو بـ”لوك” مختلف.

الشركة المنتجة للمسلسل المنتظر نشرت لقطات من أجواء الـ”بروفات” تجمع نجم مسلسل “فاطمة” مع بطلة “ابنة السفير”، الفنانة التركية نسليهان أتاغول، ومخرج العمل، ايمره كاباكوشاك، ظهر فيها أنجين بطلّة مختلفة، حيث بدا حليق الشارب والذقن، وهو الـ”لوك” الغير معتاد من لنجم الوسيم الذي اشتهر بشعره الطويل، وذقنه الكثيفة.

فانز أنجين تبادلوا الصور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى أغلبهم أن “لوك” الفنان الجديد سرق الكثير من وسامته، في الوقت الذي أعربوا فيه عن حماسهم وانتظارهم للعمل.

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مصادرصحفية كشفت عن أن أنجين سيتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.

يُذكر أن مسلسل «حتى الممات» كان آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».