رغم الحمل.. هازال كايا تتألق في العرض الخاص لفيلم زوجها الجديد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
رغم دخولها في الثلث الأخير من رحلة الحمل، حرصت الفنانة التركية هازال كايا على دعم زوجها، الفنان والمخرج علي التاي، وحضور العرض الخاص لأحدث فيلم من إخراجه «cinayet susu».
حمل هازال لم يمنعها من اختيار “لوك” مميز خطفت به الأضواء، حيث تألقت بفستان أبيض ذو تطريزات ذهبية، وانتعلت حذاء براق من نفس اللون، في الوقت الذي تزينت بأحمر شفاة صارخ، وهي الطلّة التي ابرزت انتفاخ بطنها، واشعّت فيها الفنانة الشابة جاذبية وأنوثة.
يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».
هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.
من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.
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