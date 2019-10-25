لقاء الخميسي في جلسة تصوير خريفية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي تيبو، ونشرت صور الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

لقاء الخميسي، اختارت إطلالة جديدة وشبابية، حيث ارتدت جيب منفوشة باللون الرمادي، ونسقت معها بلوزة بيضاء بكتف مكشوف.

من ناحية أخرى، أعلنت لقاء الخميسي، مؤخرًا عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدم من خلالها موهبتها الغنائية، لافتة إلى أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل.

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لقاء قالت إن شغفها الحقيقي هو الغناء وليس لتمثيل، مشيرة إلى أنها وجدت التوقيت مناسب حاليا لاتخاذ هذه الخطوة، حيث أنها ترغب في إيصال رسائل إيجابية إلى الشباب من خلال أغانيها.

الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أبواب الشك، كما شاركت الفنانة في بطولة مسلسل «بين عالمين»، مع الفنان طارق لطفي.

مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.