ديانا كرزون نجمة أمسية “ورديات” على التلفزيون الكويتي – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت النجمة الأردنية ديانا كرزون مساء يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني/أكتوبر ضيفة على برنامج “ليالي الكويت” عبر التلفزيون الكويتي، وتناول اللقاء الكثير من المواضيع كان أبرزها الحديث عن الفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية.

وتحدّثت كرزون خلال الحلقة التي أحيت ذكرى وردة الجزائرية تحت عنوان “ورديات” عن مشاركتها للراحلة الغناء في أحد البرامج التلفزيونية.

كما تناول اللقاء مشاركة ديانا كرزون في حفل أقيم خصيصًا بمدينة قسطنطينية في مسقط حيث قدّمت أغنية “مليت من الغربة” التي لم يسبق لأي فنان أو فنانة عربية تقديمها الأمر الذي ترك أثرًا في قلب رياض نجل الراحلة.

وردا على سؤال مقدمي البرنامج حول الأعمال الغنائية التي تطلقها كرزون ونصيب الأغنية الخليجية من تلك الأعمال قالت كرزون أنها تعمل حاليًا على تجهيز ميني ألبوم يتضمن خمس أغنيات باللهجة الخليجية سيتم إطلاقه في الفترة القريبة المقبلة.

وحول مشاركتها في المهرجانات التي تقام في دول الخليج قالت كرزون: “أرحب بمشاركتي بأي مهرجان في أي دولة خليجية وليس هناك ما يمنع تلك المشاركة” واصفةً العلاقات الأردنية الخليجية بالعلاقات الأخوية القوية.

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وتلقت كرزون خلال الحلقة اتصالًا من والدتها التي كانت تقيم سابقًا في دولة الكويت، فأعربت الأخيرة عن حنينها لتلك الفترة من حياتها، ولبت طلب مقدمي البرنامج فغنت مقطعًا من أغنية “اكدب عليك” لتعود ديانا وتقدّمها بنفسها.

الجدير ذكره أن ديانا كرزون افتتحت الحلقة بأغنية “وحشتوني” معربةً من خلالها عن شوقها للكويت والجمهور الكويتي والخليجي، كما قدّمت مجموعة من أغنيات وردة الجزائرية أبرزها “مليت من الغربة”، “في يوم وليلة”، “حرمت احبك”، “لولا الملامة”، “اكدب عليك” و”العيون السود”.

وفي نهاية الحلقة قامت إدارة “تلفزيون الكويت” بتكريم ديانا كرزون بدرع خاص باسم برنامج “ليالي الكويت”، نظير مشاركتها في هذه الليلة الطربية الاستثنائية.