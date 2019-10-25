مساري يُغنّي “قلبي إنكسر” تضامناً مع لبنان – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق النجم العالميّ “مساري” أغنيةً تحمل عنوان “قلبي إنكسر” تضامناً مع إخوانه اللبنانيّين.
أهدى “مساري” هذه الأغنية التي كتبها ولحّنها إلى الشعب اللبنانيّ العظيم الذي يعتزّ بالإنتماء إليه، مُقدّماً له كلّ الحبّ والتقدير لشجاعته وصموده.
وكان”مساري” قد توجّه إلى اللبنانيّين عبر صفحته الخاصّة على “إنستاغرام” مُناشداً بروحهم الوطنيّة وإندفاعهم ووحدتهم.
“مساري” الذي هاجر وهو طفل نتيجة الحرب في لبنان، بكى أثناء تسجيل أغنيته قائلاً: “سامحوني إن لم أضبط مشاعري، لكنّني حزين لرؤية شعبي يتألّم. فنحن نستحقّ الأفضل”.
يُذكر أنّ أغنية قلبي إنكسر” مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة.
لمشاهدة فيديو أغنية “قلبي إنكسر”:
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