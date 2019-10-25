الكشف عن طبيعة إصابة عواد حارس الزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن حجم إصابة حارس المرمى محمد عواد، التي تعرض لها خلال الفوز على جينيراسيون السنغالي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، في إياب دور الـ32 المؤهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية بفضل قاعدة الهدف الاعتباري، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بطل السنغال 2-1 على ملعب الأخير.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك "تعرض عواد لضربة في الرقبة وتم تثبيت دعامة حول رقبته لتخفيف الألم".

وكان الحارس خرج في الشوط الثاني للمباراة، وشارك بدلا منه الحارس الصاعد محمد صبحي.

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ومن المقرر أن يخضع عواد لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، علما بأن الزمالك لن يخوض أي مباراة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بسبب فترة التوقف الدولي.

ويقع "الفارس الأبيض" في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

ويفتتح الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي خارج أرضه أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.