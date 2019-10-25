"أوبرا عايدة" تصدح في سماء معبد حتشبسوت بالأقصر السبت

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/10/25 06:11 م بتوقيت أبوظبي
جانب من عرض سابق لأوبرا عايدة
ينطلق بساحة معبد الملكة حتشبسوت بمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، السبت، أول العروض الرسمية لأوبرا عايدة، فيما يقام العرض الرسمي الثاني، الإثنين، بعد غياب عروض عايدة عن معبد الملكة حتشبسوت طوال الـ22 عاما الماضية.
وقال الخبير السياحي المصري محمد عبدالحميد إن عودة أوبرا عايدة لمدينة الأقصر مجددا سيكون لها مردود كبير على قطاع السياحة الثقافية في مصر، وستحقق دعاية كبيرة لمقاصد السياحة الثقافية المصرية في مختلف أسواق العالم.
وأشار إلى أن عروض أوبرا عايدة التي انطلقت في ساحة معبد الملكة حتشبسوت، الخميس، أحدثت حالة من التفاؤل في الأوساط السياحية المصرية، وسبقتها استعدادات كبيرة من قبل سلطات المحافظة، وبدت الأقصر في حُلة جديدة وصورة لم تشهدها المدينة من قبل.
وبحسب اللجنة المنظمة لعروض الأوبرا فإن العروض سوف يحضرها عدد من أفراد الأسر الحاكمة ببلدان عربية وأجنبية بجانب وزراء وسفراء مصريين وعرب وأجانب.
وكان معبد الملكة حتشبسوت شهد ليلة الخميس عرضا مبهرا لأوبرا عايدة، جرى في أجواء اتسمت بسحر وغموض الفراعنة، وبحضور مئات المصريين الذين أتيح لهم حضور العرض مجانا.
يذكر أن عروض أوبرا عايدة في معبد الملكة حتشبسوت يقدمها 140 من المغنيين والعازفين القادمين من الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، ويخرج العروض المخرج الألماني مايكل شتورم.
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