إبراهيموفيتش يضع شروطه للعودة إلى الدوري الإيطالي

وضع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، شروطه للعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط إبرا بالعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا أو إنتر ميلان، وفقا لما أشارت إليه تقارير محلية مؤخرا، في ظل انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي في ديسمبر/كانون الثاني المقبل، ما يتيح له فرصة الرحيل بشكل مجاني، قبل أن يقطع نابولي الطريق عليهما.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش طلب من إدارة "البارتينوبي" الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو، مقابل التوقيع على عقد مدته 18 شهرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولي تدرس شروط النجم السويدي، لكنها من حيث المبدأ مستعدة للتعاقد مع إبرا لمدة 6 أشهر مقابل مليون ونصف يورو، مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد لموسم آخر مقابل 3 ملايين يورو فقط.

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ويعول نابولي أيضا في مفاوضاته مع إبراهيموفيتش على وضع بنود في التعاقد خاصة بالمكافآت وحقوق الرعاية، حيث يرى أنها ستلعب دورا رئيسيا في وصول السويدي إلى ملعب "سان باولو".

وكان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، أعرب عن رغبته في ضم إبراهيموفيتش، مشيرا إلى أنهما تربطهما علاقة قوية خارج الملعب، متمنيا انضمامه للفريق.

ويمتلك النجم السويدي، صاحب الـ38 عاما، 3 تجارب سابقة في الدوري الإيطالي، وكانت البداية باللعب في صفوف يوفنتوس من 2004 حتى 2006 الذي انتقل من خلاله إلى إنتر ميلان ولعب ضمن صفوفه حتى 2009.

وفي 2010، انضم إبرا إلى ميلان في ثالث تجاربه بالدوري الإيطالي قادما من برشلونة، حيث استمر معه حتى 2012، حين انتقل صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل إبرا 148 هدفا مع الفرق الإيطالية، بواقع 66 مع إنتر ميلان و26 مع يوفنتوس و56 مع ميلان في جميع المسابقات.