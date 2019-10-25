الأوبرا تستعد لاستقبال حفل محمد منير في مهرجان "الموسيقى العربية"

يستعد النجم محمد منير لإحياء حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إنه في بداية ترشيح المطرب محمد منير للمشاركة في الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، قام بعقد اجتماع مع رئيس الأمن بدار الأوبرا من أجل طرح الفكرة عليه من حيث التأمين خاصة أن "الكينج" يتمتع بجماهيرية كبيرة وبالفعل توصلا لوضع خطة محكمة لتأمين الحفل، ومن ثم تم التواصل مع محمد منير من أجل المشاركة بالمهرجان.

وأضاف أن مشاركة محمد منير لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية يعتبر إضافة كبيرة للمهرجان الذي يغني فيه كبار المطربين في مصر والوطن العربي خاصة أن "منير" يعتبر رمزا فنيا كبيرا.

أقرأ أيضاً :

أنغام تحيي حفلًا في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 6 تشرين الثاني

وقالت جيهان مرسي مدير مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية إنه تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع أمن دار الأوبرا والشرطة المصرية من أجل تأمين دار الأوبرا ومحيطها خلال حفل الافتتاح الذي يحييه النجم محمد منير.

وقالت مرسي عن استعدادات الأوبرا لاستقبال الحفل، "إنه من المقرر أن توضع شاشات خاصة داخل المسرح المكشوف لنقل بث الحفل بالتزامن مع إقامته على المسرح الكبير لإتاحة الفرصة لمحبي منير متابعة الحفل دون عائق أو مشكلات، مشيرة إلى هذه الشاشات ستكون مجانا للجمهور".

وأضافت أن فكرة اختيار محمد منير للمشاركة في الدورة الـ28 للمهرجان ترجع إلى فنه وتراثه الغنائي الذي قدمه على مدار سنوات عديدة للجمهورين المصري والعربي، مشيرة إلى أن منير نبع من قلب صعيد مصر وبالتحديد من النوبة بأسوان حيث يعتبر لديه العديد من الأغنيات التي يحفظها ويعرفها الشباب وكبار السن ويرددونها دائما ويجمع بين الجيلين وهذا هدف المهرجان دائما أن يواكب فكر وعصر الشباب بجانب مطربي التراثيات وأغنيات زمن الفن الجميل.

Advertisements

ونفدت جميع تذاكر حفل الافتتاح الذي يحييه المطرب الكبير محمد منير، ويعتبر هذا الحفل الأول للكينج في المهرجان منذ نشأته، وطرحت أسعار التذاكر على فئة واحدة بسعر 1010 جنيهات.

ويشهد حفل الافتتاح تكريما خاصا للكينج محمد منير من قبل وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا بجانب 11 شخصية أسهمت في إثراء الفن والغناء في مصر والوطن العربي وهم الشاعر فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، والمطربة مي فاروق، والشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمايسترو عادل إسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد مهنى، وعازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، والباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويذكر أنه يشارك في الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية العديد من المطربين في مصر والوطن العربي وهم: المطرب مدحت صالح، والنجم مروان خوري وأمير الغناء العربي هاني شاكر، والمطربة أنغام، والمطرب علي الحجار، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، والموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجم اللبناني وائل جسار، والمطربة فايا يونان، وكارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، وتختتم فعاليات المهرجان يوم 12 نوفمبر المقبل المطربة السورية أصالة نصري.

قد يهمك ايضاً:

كواليس استعدادات دار الأوبرا المصرية لحفل محمد منير على المسرح الكبير

محمد منير يحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته