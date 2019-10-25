زيادة سعر تذكرة حفل "منير" في الشروق بعد تأجيلها

طرحت تذاكر جديدة لحفل النجم محمد منير المقرر إقامته يوم 29 نوفمبر المقبل بنادي هليوبوليس الرياضي بمدينة الشروق. الحفل كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب عدم جاهزية موقع الحفل لاستقبال الجمهور، وقامت الشركة المنتجة للحفل بطرح تذاكر جديدة بسعر مختلف، حيث جاء سعر التذكرة الجديدة للحفل بزيادة 50 جنيهًا، وطرحت تذاكر الحفل الجديدة بمبلغ 300 جنيهًا، بعد أن كانت قبل تأجيله بـ250 جنيهًا مصريًا. وفي السياق نفسه، يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لأول مرة في تاريخه منذ نشأة المهرجان، وذلك يوم 1 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تقوم وزيرة الثقافة بتكريمه خلال حفل الافتتاح بجانب 11 شخصية فنية أخرى، أسهموا في إثراء الفن المصري.

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