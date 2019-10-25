العرض العربي الأول لفيلم سيدة البحر في "أيام قرطاج السينمائية"

ينافس فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي يُقام خلال الفترة بين 26 أكتوبر و2 نوفمبر المقبل. ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. مؤخرا شارك الفيلم في مهرجان المعهد البريطاني ويواصل "سيدة البحر" رحلة عروضه ومشاركته العالمية حيث عرض للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية ضمن فعاليات مهرجان "ذا نيو ويف" في 19 أكتوبر. فيلم "سيدة البحر" من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد الأمين ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة و أشرف برهوم و يعقوب الفرحان و فاطمة الطائي, وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان. يشار إلى أن "قرطاج" يضم في دورته الحالية أكثر من 170 فيلم من 40 بلداً في مختلف أقسام المهرجان.

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