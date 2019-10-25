افتتاح مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي

القاهرة - لايف ستايل افتتحت الدورة الرابعة عشر من مهرجان نواكشوط الدولي، للفيلم القصير بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ووزراء الدفاع والثقافة والشباب والرياضة. وكرم مهرجان نواكشوط إدارة مهرجان الأقصر وتسلم درع التكريم السيناريست أحمد حلبه منسق عام المهرجان كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المهرجانين. كما كرم المهرجان أيضا النجمة التونسية سناء يوسف والتي أعربت عن سعادتها بالتكريم ودعمها للمهرجان وإشادتها بدوره الكبير في موريتانيا. كما كرمت إدارة المهرجان أيضا النجمة المغربية زبيدة عاكف والنجمة الجزائرية مليكة بلباي. وتقام عدد من الورش السينمائية بالمهرجان، حيث يدير المخرج المصري أحمد رشوان ورشة التمثيل ويدير المخرج العراقي نوزاد شيخاني ورشة الإخراج. قد يهمك أيضاً :

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