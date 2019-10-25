تحديد الموعد الجديد لحفلة أنغام بعد تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن منظمو حفل أنغام عن الموعد الجديد للحفل داخل مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية. واستقر منظمو الحفل على يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر الجاري ليكون الموعد البديل للحفل، بعدما كان مقررا له مساء غد الجمعة. وتغني أنغام خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها، ومنها: "حالة خاصة جدًا، ياريتك فاهمني، بقول نسياك، مطمنة، ولادبلت، هتقول لربنا أيه، أساميك الكتيره، عمي معاك، على حسك، في أياي، سيدي وصالك، مجبش سيرتي، أكتب لك تعهد، وحدانية، نفسي أحبك، بتوصفني، حتة ناقة". وفي سياق مختلف، تستعد أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28، والمقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل بالمسرح الكبير بمصاحبة المايسترو العالمي هاني فرحات.

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