شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين بأحد مستشفيات 6 أكتوبر مع "صاحب المقام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم آسر ياسين مشاهده فى فيلم "صاحب المقام" بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر اليوم الجمعة، ويجسد ضمن أحداثه شخصية شاب مليونير، يواجه مجموعة من المشكلات، ويتعرض بسببها لمواجهة مجموعة من "أولياء الله الصالحين" والتي تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

يذكر أن آسر ياسين ظهر كضيف شرف فى المشهد الأخير من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم للمخرج طارق العريان، وإخراج صلاح الجهينى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً عريضا منذ طرحه .