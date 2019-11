شكرا لقرائتكم خبر عن 75 فيلما من 30 دولة.. التفاصيل الكاملة لبانوراما الفيلم الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لـ بانوراما الفيلم الأوروبى، القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فى فعاليات الدورة 12 المقرر انطلاقها خلال الفترة من 6 - 16 نوفمبر المقبل بسينما زاوية بوسط البلد وسينما الزمالك، وعدد من دور العرض بمحافظات مصر.

ويتضمن البرنامج هذا العام، 75 فيلما من 30 دولة حول العالم موزعين على 8 أقسام؛ حيث سيشارك فى قسم الأفلام الروائية الطويلة 18 فيلما، أبرزها: "Portrait of a Lady on Fire" للمخرجة سيلين سكياما، والفائز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان كان السينمائى، و"The Truth" للمخرج اليابانى هيروكازو كوريدا، الذى أفتتح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى مؤخرًا، وفيلم "Sorry We Missed You" للمخرج الإنجليزى الشهير كين لوتش.

وتشهد دورة 2019 إضافة قسم جديد هو "هنا وهناك: أفلام بلا حدود"، وهو ما تعتبره "البانوراما" مفاجأة هذا العام لجمهورها ومن المقرر أن تعلن تفاصيل هذا القسم قريبا، إضافة إلى 7 أقسام أخرى وهى قسم "أفلام الأسرة والطفل" و"الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية"، قسم "سينما أنياس فاردا" الذى سيعرض من خلاله بعض من الأفلام التسجيلية للمخرجة الراحلة "أنياس فاردا"، إضافة إلى قسم "عروض خاصة" .

كانت البانورما أعلنت عن أماكن عرض أفلام هذه الدورة، وأوضحت أن البرنامج سيعرض بشكل كامل فى سينما "زاوية" بعماد الدين وسينما "الزمالك"، كما سيجرى عرض مختارات من البرنامج فى كل من سينما "أمير" بالإسكندرية وسينما "دينا" بمحافظة الإسماعيلية، وسينما "أركان المركز الثقافى" فى بورسعيد، وسيقام عرض واحد فى كلٍ من أسيوط، دمياط، المنصورة، المنيا، قنا، الزقازيق.