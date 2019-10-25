شكرا لقرائتكم خبر عن جيني اسبر تصف ممثل سورى بالـ "نسوانجى" وتختار زوجها المستقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الممثلة السورية جيني إسبر، ضيفة على برنامج الممثل السوري باسم ياخور، أمس، للحديث عن مشوارها الفني والسينمائي وعلاقتها الشخصية، وقصة طلاقها من المنتج عماد ضحية.

وفجرت إسبر مفاجأة خلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني، بعد اجابتها على سؤال من ياخور يطالبها بالاختيار بين ممثلين سوريين للزواج منها وهما "طلال مرديني ومعتصم النهار وقصي خولى، وردت قائلة "طلال مارديني نسونجي كتير، بينما معتصم النهار رجل متزوج، بالزوج الانسب لها يعتبر الممثل قصي خولي لأنه أنضجهم".

وتصدرت الممثلة السورية تريندات البحث عبر منصات السوشيال ميديا، بعد تصريحاتها الجريئة في البرنامج، بعد حديثها عن قصة طلاقها قائلة "هناك عدة أشياء أسوأ من الخيانة، وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل".