شكرا لقرائتكم خبر عن بتقلب فى الماضى.. كايلى جينر تستعرض حملها بعد انفصالها عن ترافيس سكوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر هذه الأيام حالة من الحزن بعد انفصالها منذ أسابيع عن زوجها مغنى الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت.

وحرصت النجمة صاحبة الـ 22 عاما، على نشر صورة من فترة حملها بأبنتها "ستورمي" منذ ساعات عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، لتشير عن قوتها واستقلاليتها بعد فترة حملها التي كانت بمثابة أصعب فترة في حياتها.

وكتبت جينر عبر الصورة التي ظهرت فيها وهي في مرحلة الولادة الاخيرة وظهور ملامح الحمل بشكل كبير عليها " لدي الكثير من صور فترة الحمل، ولكن تلك أفضلهم، كان وقتاً مميزاً في حياتي اثناء فترة الحمل، ولقد أصبحت أقوي وأكثر استقلالية بعد الولادة، بالتأكيد المرأة قوية ومدهشة".

وعلى سياق متصل، تسعى النجمة الامريكية وأصغر مليارديرة في العالم، لتوسيع إمبراطورتيها في عالم الموضة بالحصول على علامة تجارية جديدة باسم Rise and Shine، لتصميم خطوط جديدة من الملابس.