بكى بسبب حماه وقصة حبه لزوجته بدأت بالثانوية.. تصريحات عمرو محمود ياسين لـ"معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين وأسرته "زوجته المذيعة آيات أباظة، ونجلهما محمود وابنتهما عاليا" ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج"معكم" المعروض على قناة "سي بي سي"، وشهدت الحلقة بكاء عمرو، والظهور الأول لحفيد وحفيدة محمود ياسين.

وإليكم أبرز تصريحات عمرو محمود ياسين خلال الحلقة..

- كنت في مدرسة الحرية بالدقي، واتعرفت على زوجتي آيات أباظة هناك، وحبيتها في أولى ثانوي واتخطبنا واحنا في المرحلة الثانوية، واتجوزنا في الكلية.

- بكى بسبب صورة حماه، وعلق "حمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدًا وكان رجل غير تقليدي، ومأثر فيا عدم وجوده معانا الآن، في فترة النجاح التي أمر بها حاليًا".

- سميت ابني محمود، عشان أدخل السرور على والدي، لأن وقت ولادته كان والدي يخضع لعملية جراحية.

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- ابنتي "عاليا" نموذج للفتاة كما يجب أن تكون من رقة وحنية وطيبة.

- الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك" عذبني، لإن الوقت كان ضيق، ومبعرفش أنام يوميًا أكتر من 3 ساعات، ومن الأعمال الرائدة في الدراما خارج السباق الرمضاني.

- قصة "حب في العناية" و"دخلة صيف" و"بدر في تمامه" من الجزء الأول من "نصيبي وقسمتك"، وقصة "604" و"نظرة في ابتسامة" من الجزء الثاني من أفضل القصص بالنسبة لي.