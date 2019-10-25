إيرادات الخميس.. "joker" الأول و"Killer man" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 24 أكتوبر، إيراد قُدر بـ696 ألفًا و179 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 461 ألفًا و657 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 266 ألفًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 64 ألفًا و953 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Mary"، محققًا 38 ألفًا و466 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Killer man" وحقق 35 ألفًا و667 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 33 ألفًا و449 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 26 ألفًا و617 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "jexi" وحقق 20 ألفًا و973 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Salma’s big wish" وبلغ إيراده 15 ألفًا و54 جنيهًا.