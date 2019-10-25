إيرادات "لما بنتولد" تقترب من 100 ألف جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء فيلم "لما بنتولد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه إيراد قُدر بـ57 ألفًا و893 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 91 ألفًا و631 جنيهًا.

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.

جدير بالذكر أن فريق عمل الفيلم احتفل بطرحه في "السينمات"، بإقامة عرض خاص مساء أول أمس الأربعاء، شهد حضور صنّاعه، وعدد من أصدقائهم.