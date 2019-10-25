أبرز تصريحات منى زكي لـ"أسرار النجوم".. وهذا ما قاله عنها أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة منى زكي، مساء أمس الخميس ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" على راديو "نجوم إف إم" مع المذيعة إنجي علي، وأجرى الفنان أحمد حلمي مداخلة هاتفية لزوجته خلال الحلقة.

وإليكم أهم تصريحات الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي بالبرنامج:

- حنان ترك، متزوجة الآن ولديها أبناء ومبسوطة جدًا، وكلما رأيتها أحثها على العودة عن قرار اعتزالها للحياة الفنية، لأنها ممثلة موهوبة ولديها قبول غير عادي على الشاشة وصاحبة روح رائعة.

- لما توفى الأستاذ أحمد زكي، قلت وقتها إن ضهري اتكسر في الفن، لانه كان الداعم لي ومؤمن بي وساندني ووقف جنبي، وكان بيقعد يتكلم معايا عن الفن كأنه عشيقته، وكان فنان مليء بالحب والحنية، ويشع طاقة إيجابية".

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- المخرج الراحل محمد خان.. لم يكن مقتنع بي لتقديم شخصية السيدة جيهان السادات في فيلم "أيام السادات"، وعملت أوديشن 3 مرات للشخصية، ومكنتش حاسة إنهم هيوافقوا إني أقدمها، والأستاذ طارق التلمساني ربنا يشفيه جالي وقالي عندك قبول رهيب على الشاشة.

- أولادي أكتر حاجة بتنافس حبي لشغلي، ولأني بدأت في سن صغيرة كانوا يشعرون بأني قريبة منهم والناس لوقت قريب كانوا رافضين إني كبرت وهذه نعمة الحمد لله.

- المخرج محمد ياسين في أفراح القبة، استفزني حتى أخرج أفضل ما عندي في الدور، وهو متربي في الشغلانة وفاهم أصولها، ومتمكن من أدواته بشكل غير عادي وبيحب الممثل أوي بطريقته الخاصة.

- هناك في ممشى مشاهير دبي، اكثر من نجوم مصر وعربي وكذلك من بوليوود، وكل سنة يحضرون مشاهير في بلاد مختلفة لكي يفتتحوا النجمة الخاصة بهم.

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- مع أصحابي كنت مقررة أتزوج وعندي 30 ولكني تزوجت وأنا 23، ولما تجدي الشخص المناسب لا تتردي في اتخاذ الخطوة، وهذه نعمة كبيرة وكلنا نحب شغلنا ولكن يكون لديك حاجة تعملك توازن هذا أمر رائع، وسحر السينما يطيرك من على الأرض والشهرة والمال، وأنا أشعر أن وجود العائلة يجعل رجلك ثابتة على الأرض ولديك واقع وحياة عادية بسيطة مثل أي عائلة.

- شغلي مع منظمة (يونيسيف) علمني حاجات أطبقها مع أولادي، وأول ما بنتي جاءت للدنيا كان نفسي نكون صحاب، ووالدتي كانت شخصية صارمة جدًا وكان عاجبني حاجات طبعًا منها ومن أمهات أخريات، وحاولت الدمج بين كل نظريات التربية وتحاولي تشوفي وتتعلمي وهذا ليس معناه أني لا أتعصب عليهم، ولكن أفعل هذا وأعود وأهدأ وأعرفهم لماذا حدثت العصبية، و(لي لي) ابنتي هي 16 سنة وبالنسبة لي ملاك، وأنا كنت أسوأ منها في مثل هذا السن وشقية.

- فيه صداقة حقيقية في الوسط الفني بالطبع، ولما نبدأ وإحنا صغيرين فيتحول من تعمل معهم إلى عائلتك الثانية، سواء اتفقت أو اختلفت معهم، والمفروض الناس يتقبلوا اختلاف بعض وحابين بعض لجوهرهم وإنسانياتهم مش لأنهم شبه بعض فقط.

- نفسي يتعمل فيلم عن سن المراهقة بمناسبة القصة المثارة حاليا في الرأي العام، مقتل محمود البنا أو ما يعرف إعلاميا بـ(شهيد الشهامة)، كله بيتكلم فيها، ونعلم الناس فين حدودنا، لو نتحدث عن المرأة، كان فيه فيلم قصير اسمه (هذه ليلتي) كان يتحدث عن أم ومعانتها مع ابنها المصاب بـ(متلازمة داون)، ومش لازم تكوني تابعة لمؤسسة كبيرة زي يونيسيف عشان تعملي في الخير وتقدمي المساعدة للآخرين، وتحدثت من قبل عن التنمر ونتحدث حاليا عن النقد من الأهل ضد الأبناء وفاكرين أنهم بيحفزوهم ولكن بالعكس هم يضرونهم.

وخلال الحوار، أجرى الفنان أحمد حلمي زوج منى زكي، مداخلة هاتفية، قال فيها:

- لا توجد حبيبة زي منى زكي، وليس لها مثيل، وبداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، ودايمًا باخد رأيها في شغلي.

- كزوجة هي داعمة لي وتتحملني كثيرًا، وصبرت عليا كتير جدًا، وهي بالنسبة لي كبيرة جدا، وربنا يخليهالي.

- منى دايما بتحس فيما تقدمه إن هناك الأحسن، وتعشق الفن وتحب التحدي لنفسها وليس للآخرين، ودايمًا تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها.

- الأفلام دي كنت متخوف إني أقدمها، ومنى زكي كانت سبب رئيسي في خوضي لهذه التجارب: "سهر الليالي" و"عسل أسود" و"أسف على الإزعاج"، و "كده رضا".

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