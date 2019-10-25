"أنا اللي خرجته من السجن".. القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا و"الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لازالت الأزمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية قائمة، خاصة بعد نشر حمو بيكا عبر "فيسبوك"، مقطع فيديو علق من خلاله على رفض منحه "كارنيه دي جي"، وهدَّد فيه النقابة ومسؤوليها بالتظاهر ضدهم وتكسير المباني، وتهكم على نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وشهدت الأزمة تدخل العديد من الأشخاص منهم من وضع حلول، ومنهم من اعترض على طريقة "بيكا"، فضلًا عن إعلان الفنان هاني شاكر أن "بيكا" لن يحصل على الكارنيه طالما هو نقيب المهن الموسيقية.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الأزمة من بدايتها..

رد النقابة

أعلنت نقابة المهن الموسيقية رفضها للفيديو المسيء الذي أصدره حمو بيكا، مؤكدة اعتراضها على ما ذكره، بأنه لا يعترف بالغناء المصري الأصيل، ونجوم الغناء المصري، وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سيحطم مبانيها.

وقالت النقابة في بيانها: "حمو بيكا ادعي كذبًا على أعضاء المجلس بأقوال مُجَرَّمة في قانون العقوبات، وكان ذلك لرفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل".

وأضافت: "حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبًا على أعضاء المجلس".

اعتذار حمو بيكا

اعتذر "بيكا"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، عن الفيديو الذي نشره من داخل مقر النقابة، وأكد على احترامه وتقديره للفنان هاني شاكر، مؤكدًا إن غضبه السبب فيما ذكره بالفيديو، قائلًا: نقيب الموسيقيين هاني شاكر، على دماغي، وماقصدتش أبدًا أهينه.. أنا ابن ناس ومتربِّي، واللي حصل ده كان في ساعة غضب، وأنا لا بتاع تكسير ولا تظاهر ولا حاجة، وواقف مع بلدي لحد آخر يوم في عمري".

وأضاف مطرب المهرجانات: "أنا صوتي مش حلو، بس بأدِّي مهرجانات، وليَّ جمهور بيحبِّني ومشاهدات بالملايين على (يوتيوب)، والنقابة كل شوية تطلع لي بقرار وقف حفلات، رغم أن زملائي شغالين ومعاهم كارنيه من النقابة، حتى إن واحد قال لي عليَّ الطلاق طول ما انا موجود في النقابة ما هتمسك مايك وتغني".

وطالب بيكا نقابة الموسيقيين بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات، متابعًا: "عايزين نشتغل تحت جناح النقابة، وناكل عيش بشكل قانوني؛ لأن أنا كافحت واشتغلت نجار وجزار، لحد ما ربنا كرمني ووصلت للّي أنا فيه".

وتابع مطرب المهرجانات: "أنا قابلت الأستاذ هاني شاكر قبل كده، وقال لي انت شكلك محترم، ومضيت له إقرار، وقال للنقابة ادولوا الكارنيه، لكنهم رفضوا".

مش هياخد تصريح طول ما أنا موجود

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة كانت تمنح مطرب المهرجانات حمو بيكا تصريح تشغيل "دي جي" فقط وليس تصريح غناء.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي": " "طول ما أنا في النقابة لن يأخذ تصريحًا نهائيًّا؛ لا دي جي ولا غناء ولا أساسًا ينفع يغني، ولو غنَّى دون تصريح، فيه إجراءات قانونية ستُأخذ وسيُحبس مثلما حُبس من قبل.. هو ما ينفعش يغنِّي في حفلة دون تصريح، نحن دولة مؤسسات محترمة ولدينا قانون".

وتابع نقيب المهن الموسيقية "الفيديو الذي نشره يسيء للفن المصري ولكل الفنانين وليس فقط للنقابة"، لافتًا إلى عدم تقدير حمو بيكا الجميل الذي قام به معه مؤخرًا بالمساعدة في إخراجه من السجن لقضاء العيد مع أسرته.

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تعليق المشاهير على الأزمة

تامر عاشور

علق الفنان تامر عاشور، على الواقعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلًا: "هيحصل إيه لو عملتوا حاجة زي نقابة المهن الموسيقية للشباب اللي عايز يشتغل وبيعمل لنفسه حاجة هو مصدقها، مكان ياخدوا منه تصاريح ويتراجع الكلام اللي بيقدموه، وتبقى حاجة مالهاش علاقة بالفن خالص، زي الـ DJ وتصريحه".

وتابع عاشور: "وده طبعا ميبررش أي قله أدب وتطاول على فنان بحجم وقيمة هاني شاكر، ونقابة المهن".

مدحت العدل

بينما علق السيناريست مدحت العدل على الأزمة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "في موضوع (حمو بيكا) أرفض تمامًا الطريقة التي تكلم بها أمام النقابة وأرفض تهديداته، لكن دعوا الناس تختار من تحبهم حتى لو لم يكن ذوقكم. حمو بيكا ومن هم مثله نتاج مجتمع نعيشه بالفعل، والحل ليس المنع ولكن أن نصنع أغنيات أجمل وأروع فيحبها الناس".

الملحن مصطفى جاد

أما الملحن مصطفى جاد، فأعرب عن استيائه مما يحدث من تفرقة داخل النقابة واصفًا ما يحدث مع "بيكا" بـ" العنصرية الموسيقية"، وكتب "جاد"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ضد المنع جملة وتفصيلًا لأن الممنوع مرغوب والناس دي ليها جمهور كبير جداً، دور النقابة تدي الكارنيه وتقول يصلح أو لا يصلح، ودور المصنفات يقتصر على تصريح الكلمات من عدمه".

وأضاف: "لو كان لابد من المنع عشان أسباب أخلاقية يبقى كل اللي على نفس الشاكلة يتمنع، مش بس ولاد البلد اللي بتتكلم بطريقة مختلفة ٧٠ ٪؜ من شعب مصر الجدع الطيب اللي مفيش زيه، وإلا يبقى نوع جديد من العنصرية اسمه العنصرية الموسيقية".

شعبان عبدالرحيم

وحرص الفنان شعبان عبدالرحيم على التعليق قائلًا: "النقابة دي خط أحمر محدش ييجي جنبها، والناس دول خيرهم علينا وإحنا في حمايتهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مساء الثلاثاء: "بس برضه النقابة ملهاش إلا إحنا، يعني لما واحد يغلط، برضة ممكن نعديهاله مرة، وييجي يتأسف للأستاذ هاني شاكر وأعضاء النقابة، يتأسف لهم رسمي".

وتابع: "لو هو اترفض من النقابة هيشتغل إيه؟ مش هيشتغل، ممكن يشتغل في أي حاجة وحشة، هو معاه عيال، وهياكل منين؟ ومعاه ييجي 20 واحد بياكلوا عيش".

وعقب: "هو لازم يعتذر للأستاذ هاني شاكر، وأنا عارف إن قلبه أبيض وإن شاء الله هيتجاوب معانا".

مقترح لحل الأزمة

وطرح المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مقترحًا لحل أزمة مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حمو بيكا، قائلًا إنه كان ينتظر انتهاء انتخابات رئاسة الاتحاد ليجتمع بنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، لبحث فتح شعبة جديدة لمطربي المهرجانات، واحتوائهم في الكيان النقابي الذي يضمن عدم خروجهم على النص، وإمكانية محاسبتهم لو أخطأوا.

وكانت النقابة أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ومن بينهم: حمو بيكا، وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام، ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.