"عن أحداث لبنان".. راغب علامة يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

طالب الفنان راغب علامة، بتشكيل حكومة جديدة تكنوقراط تضم أصحاب تاريخ نظيف في لبنان.

وكتب علامة، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "فلتتغير الحكومة وتتشكل حكومة أخرى تكنوقراط وأصحاب تاريخ نظيف، بعيدًا عن أهل السلطة".

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وأَضاف: "وليفصلوا النيابة عن الوزارة، أساساً أكبر عملية غش وتزوير وفساد ونهب عندما عينوا النواب التابعين لزعماء الفساد وزراء، وبالتالي يعقدوا الصفقات الفاسدة بأوامر منهم بدون حسيب ولا رقيب بحماية مطلقة!!".

يذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ أيام العديد من المسيرات الاحتجاجية لتصبح أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.