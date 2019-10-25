وفاة السيناريست مدحت يوسف وصلاة الجنازة بعد العصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر، السيناريست مدحت يوسف.

وأعلن الخبر عبر صفحته الشخصية الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وكتب "الدوام لله الفنان مدحت يوسف. في ذمة الله، الصلاة بعد العصر مسجد السيدة نفيسة".

كما نشر الخبر الفنان رياض الخولي، عبر حسابه الرسمي على نفس الموقع، وكتب "توفي اليوم الصديق الفنان مدحت يوسف، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بالسيدة نفيسة"، وكتبت الفنانة راوية سعيد "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل عنا زميلنا الغالي مدحت يوسف".

مدحت يوسف تولى لفترة إدارة المسرح الكوميدي، ومن بين أعماله: "حلو وكداب"، "ومين ضحك على مين".