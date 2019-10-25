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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال المخرج تامر عزت، إن غياب الأفلام الغنائية عن شاشة السينما، يرجع كونها نوع صعب في كتابته وإنتاجه.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذه الأفلام ينقسم العمل فيها على تصوير المشاهد في بلاتوه السينما، وتسجيل الأغاني في ستديو الصوت"، مضيفًا "لما بنتولد عملناه بطريقة مبتكرة ومبسطة، حتى يستمتع الجمهور بالأغاني دون الوقوع في فخ التكلفة الإنتاجية العالية".
وأشار عزت إلى أن الفيلم يتحدث عن الشباب، ويتناول المشاكل التي تتعلق بشباب اليوم.
"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.
جدير بالذكر أن فريق عمل الفيلم احتفل بطرحه في "السينمات"، بإقامة عرض خاص مساء أول أمس الأربعاء 23 أكتوبر، شهد حضور صنّاعه، وعدد من أصدقائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "لما بنتولد" لـ"الخليج 365": الأفلام الغنائية صعبة في كتابتها وإنتاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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