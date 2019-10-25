مي كساب تضع مولودها الثالث وتختار له هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وضعت الفنانة مي كساب، صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر، مولودها الثالث، وأعلنت الخبر صديقتها الفنانة هبة عبدالحكيم، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

هبة نشرت صورة من أمام غرفة مي بالمستشفى، ظهرت فيها إلى جوار زوج مي "أوكا"، وكُتب على باب الغرفة اسم المولود "نوح"، معلقة "مي وأوكا مبروك نوح".

جدير بالذكر أن مي كساب هي زوجة مطرب المهرجانات "أوكا"، وأنجبا "فريدة"، "داليدا"، وابنهما "نوح".