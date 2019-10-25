تراند اليوم : بسبب إسرائيل.. فجر السعيد لأحد متابعيها : يا حمار يا ثور...

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أحد متابعيها علي صفحتها بتويتر، بعدما اتهامها بأنها تواجدت في إسرائيل بأحد الفنادق وأن هناك جناح مجوز بأسمها في تل أبيب.

وقال الناشط في تغريدته على تويتر: "واني بدي اسألك سؤال واني بعرف جوابو ولكنك لم تجرأي ما هو سر الجناح المحجوز بفندق بتل أبيب عن طريقة رجل أعمال سعودي والجناح أنثى (فجر السعيد ) وخمس ضباط من الموساد ولمدة أسبوع كامل".

فيما ردت عليه فجر السعيد: “يا حمار انا من 1-8 في باريس اعالج متى رحت تل أبيب؟!!!!!! وبعدين يا حمار انا اذا بسوي شي اسويه علني ما اخاف الا من رب العالمين .. فهمت يا ثور”.