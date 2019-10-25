تراند اليوم : ممثل لبناني يدخل المستشفى بعد مشاركته في التظاهرات...

فاجأ الممثل اللبناني، جوزيف عطية متابعيه بنشر صورة له من داخل المستشفى بعد مشاركته في المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ الخميس قبل الماضي.

ونشر عطية صورة له أثناء تواجده بالمستشفى عبر خاصية القصة "ستوري" على حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "شكرًا لاطمئنانكم أنا بخير. دخلت المستشفى من يومين وأغادر مساء اليوم".

وأضاف: "أي خبر عن تواجدي اليوم في الساحات غير دقيق".



فيما تفاعل متابعوه مع الصورة موجهين له الدعوات والأمنيات بسرعة الشفاء.

وكان الممثل اللبناني ظهر في وقت سابق خلال مشاركته في الاحتجاجات العارمة التي تشهدها بيروت ومدن لبنانية أخرى احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة.