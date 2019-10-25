إليكم الأغاني العربية المفضلة لدى آلـ كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - يعشق آلـ كارداشيان الموسيقى الأرمنية بسبب جذورهم التي تعود إلى هذا البلد، وهم من محبّي الموسيقى العربية وقد أضافوها إلى لوائحهم الخاصة.

في وقت سابق من هذا الشهر، سافرت العائلة إلى أرمينيا لحضور معمودية أطفال كيم: Saint, Chicago, and Psalm.

بعض الأغاني العربية على قائمة كارداشيان

وقد أنشأت كورتني - "قائمة تشغيل أرمنية" للإستماع إليها أثناء العطلة. وفي هذا الأسبوع، شارك محرّرو موقعها على شبكة الإنترنت Poosh قائمتها مع المعجبين، موضحين أن "اللائحة تتضمن مزيجاً من أغاني الراب الجديدة والكلاسيكية، والبوب العربي، والأغاني R&B التي تستمع إليها في رحلتها."

قائمة التشغيل لدى كارداشيان

قد نعتقد أنّ كارداشيان تستمع إلى الأغاني العربية الشائعة التي يستمتع بها الأجانب عادة، لكن تصفّح قائمة تشغيلها فاجأنا: من تامر حسني إلى نانسي عجرم، يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع على دراية جيدة بالبوب العربي.



تتميز قائمة التشغيل لدى كارداشيان بعشرات المقطوعات الأرمنية ولكن لديها أيضاً عشرات الأغاني العربية:



بشرة خير - حسين الجسمي



شو بدو - يارا



بصراحة - محمد عساف



طول اليوم - ناصيف زيتون



لولاك حبيبى - تامر حسنى



شو كان بدي - ناجي أسطا



خسرنا بعض - زياد برجي ومايا دياب



قلبك يمشي هالو - حاتم عمور



أديوس - نعمان بلعياشي



عم بتطلع فيك - نانسي عجرم



يا طبطب ودلع - نانسي عجرم



نور العين مايا دياب و مساري

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كورتني كارداشيان

إعتقد الكثيرون أنّ نجمة الواقع أخطأت في فهم الأغاني العربية واعتقدتها أرمنية. وقد حصل مرّة أن شغلّت أغنية مصرية عن أعياد الميلاد وإدعّت أنها أرمنية. إلاّ أنّ موقع Kourtney الإلكتروني الرسمي أوضح أن قائمة التشغيل الخاصة بها تتميز بأغاني البوب العربية.

من احدى التغريدات



عام 2017، زارت كارداشيان مصر مع صديقها الجزائري السابق يونس بن جيمة، وتأكدت من تغطية رحلتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبعد أشهر من إجازتها في مصر، شاركت المشاهير تجربتها في يوميات سفر نُشرت على الإنترنت، وكشفت حينها أنّ الزيارة كانت واحدة من أكثر الرحلات مدهشة في حياتها.

قائمة التشغيل لدى كارداشيان



عام 2018، ضجت الإنترنت بتسجيل فيديو لها وبن جيمه وهما يغنيان الأغنية الجزائرية الشهيرة عبد القادر للموسيقي الشهير الشاب خالد.