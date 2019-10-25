شاهد.. كريم عبدالعزيز يرتدي قناع "الجوكر"

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، صورة جديدة له يرتدي بها قناع "الجوكر"، وذلك عبر خاصية الأستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". ويشار إلى أن كان طُرح في السينمات فيلم "Joker" بداية شهر أكتوبر الجاري بطولة واكين فينيكس، ويتناول شخصية "الجوكر" بشكل منفصل، تدور الأحداث في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويركز على مقدم عروض ستاند أب كوميدي فاشل، يصاب بالجنون، ويتحول إلى قاتل سيكوباتي. بطولة واكين فينيكس، ويتناول شخصية "الجوكر" بشكل منفصل، تدور الأحداث في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويركز على مقدم عروض ستاند أب كوميدي فاشل، يصاب بالجنون، ويتحول إلى قاتل سيكوباتي.

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